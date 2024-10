PRES. ISLANDA, Decide il CT se convocare Albert subito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Proseguono gli aggiornamenti dall'Islanda dopo la sentenza sul caso Gudmundsson che ha dichiarato innocente il calciatore della Fiorentina. In un'intervista a Visir.is, il presidente della Federazione Islandese Þorvaldur Örlygsson ha dichiarato: "Per come stanno le cose adesso, quando il caso sarà passato attraverso il sistema legale e si sarà raggiunto un risultato, spetta all'allenatore valutare se convocare il giocatore in squadra. È abbastanza chiaro nelle nostre regole che ora spetta all'allenatore decidere se selezionerà il giocatore. Non possiamo commentare il caso o il risultato in nessun altro modo"