Premier League: tragedia sfiorata in campo per Mateta del Crystal Palace

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - L'attaccante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta è stato ricoverato in ospedale per un calcio in testa del portiere del Millwall Liam Roberts durante la vittoria per 3-1 degli Eagles nel quinto turno di FA Cup. Roberts correva fuori dall'area di rigore per calciare via la palla, ha preso la palla ma poi ha colpito accidentalmente con le scarpette la testa di Mateta. E' stato quindi espulso dall'arbitro. Mateta ha ricevuto un lungo trattamento, compreso l'ossigeno, sul campo prima di essere portato in barella in ambulanza e trasportato in ospedale. "Grazie per tutti i vostri messaggi. Sto facendo bene.

Spero di tornare molto presto. E più forte che mai", ha scritto Mateta su Instagram. Il manager del Palace, Oliver Glasner, ha confermato che Mateta ha subito un grave infortunio all'orecchio, ma ha detto che l'impatto avrebbe anche potuto mettere fine alla carriera dell'attaccante. "Immagino se avesse ricevuto il colpo sul volto con quella la potenza e con i tacchetti - ha detto - Sono abbastanza sicuro che Roberts non volesse colpire Mateta, ma penso anche che avrebbe dovuto pensare bene prima di fare un'uscita con una tale violenza: semplicemente non doveva farlo in questo modo". (ANSA).