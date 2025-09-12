Possanzini: "Caprini un valore aggiunto e motivo di orgoglio della Nazionale"

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, in conferenza stampa all'antivigilia della sfida contro la Virtus Entella: "Caprini è forte, è un valore aggiunto e motivo di orgoglio che faccia parte del gruppo Nazionale. Chiaro non si è allenato con noi in queste due settimane, sarebbe stato importante, ma rinuncio volentieri a un giocatore quando questo ha la possibilità di farsi notare e dimostrare tutto il suo valore in giro per il mondo. Anche al suo esordio nella gara contro il Monza ha dimostrato di che pasta è fatto, ha margini di miglioramento clamorosi, ma molto dipenderà da come vivrà lui questa professione".