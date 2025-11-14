Pongracic parte dalla panchina in Croazia-Far Oer: le formazioni ufficiali
Partirà dalla panchina Marin Pongracic, nella sfida della sua Croazia contro le Isole Far Oer per le qualificazioni al prossimo Mondiale in programma alle 20:45 a Rijeka. La squadra allenata dal CT Dalic cerca la matematica qualificazione che arriverebbe in caso di vittoria visto l'attuale primo posto nel girone con Repubblica Ceca e proprio Far Oer ad inseguire. C'è in campo il rossonero Luka Modric e anche Pasalic, oltre a Sucic e all'ex Serie A Perisic. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Marco Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Perisic; Sucic, Kramaric; Musa. A disposizione: Pandur, Ivusic, Pongracic, Caleta-Car, Sutalo, Moro, Vlasic, Orsic, Jakic, Fruk, Ivanovic, Matanovic. Allenatore: Dalic
FAR OER (3-4-3): Lamhauge; Faero, Vatnhamar, A. Edmundsson; Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen; Frederiksberg, Olsen, Sorensen. A disposizione: Mork, Reynatrod, Dam, Svensson, Bjartalid, Oregaard, Klettskard, Agnarsson, J. Edmundsson, Justinussen, Knudsen, Benjaminsen. Allenatore: Klakstein
