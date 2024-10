PONGRACIC, Palladino: 'Fra qualche settimana in gruppo'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso delle dichiarazioni rilasciate oggi ai canali ufficiali della Fiorentina, presentando l'imminente gara di Lecce, l'allenatore viola Raffaele Palladino ha fatto anche un punto sulle condizioni di Marin Pongracic, difensore fuori dalla partita con la Lazio per un problema muscolare: "Marin ha avuto questo fastidio tre settimane fa, durante la rifinitura pre Lazio. Se l'è portato dietro in questo periodo, stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante.

Stiamo cercando di rimetterlo in campo il prima possibile, ma l'importante è che quando rientra stia bene. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di rivederlo in gruppo, ma non vediamo l'ora di riabbracciarlo e di riaverlo a disposizione".