Pongracic nel tempo libero si dà al padel: la foto del difensore

La Fiorentina, dopo la sconfitta di Venezia, è tornata subito al lavoro in mattinata. Nel pomeriggio Marin Pongracic non è stato però con le mani in mano e dal calcio è passato al padel. Almeno secondo la foto postata dallo stesso giocatore della Fiorentina su Instagram.

Molti giocatori del passato, Cuadrado e Neto su tutti, erano appassionati di tennis (così come Bove ha fatto una partita in doppio con Tardelli durante gli Internazionali) e si concedevano delle partite a Firenze, mentre tra gli allenatori giocava spesso a padel, che ormai ha sostituito il tennis e il calcetto, Montella con il suo staff. Così come Batistuta quando torna in Italia gioca spesso e volentieri con altri ex viola come Firicano e Ciccio Baiano. Ora anche Pongracic sembra darsi al padel che magari gli permetterà di scaricare la rabbia per il momento no della Fiorentina.