POLVEROSI, Temo per Ribery. Paquetá preliminarista

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport e storico rappresentante del giornalismo fiorentino, ha parlato del recupero dall'infortunio di Franck Ribery: "Sinceramente le parole di Antognoni mi preoccupano, perché ormai sono passati sei mesi dal momento dell'infortunio e dall'operazione, e ancora oggi non riesce a fare dei contrasti più leggeri rispetto a quelli di una partita, perché sente dolore. Più che per il Brescia, temo per il resto della stagione, anche perché la Fiorentina

Che ne pensa di Paqueta?

"Mi sembra un giocatore irrisoluto. Un preliminarista... Nei preliminari è un fenomeno, ma poi al punto determinante sfuma. Se il dubbio fosse tra schierare Amrabat e Paqueta non avrei dubbi: non avrà la sostanza del brasiliano, ma la sua sostanza se la sogna. Non mi sembra il giocatore che può far sognare i fiorentini".

Iachini sì o Iachini no?

"Personalmente, per quanto ha fatto a Firenze, meriterebbe la conferma. Ma credo sia corretta la posizione di Commisso, vediamo cosa succede. Dodici partite sono abbastanza. Per ora ha fatto bene, ha fatto quel che doveva fare. Non c'è urgenza nel confermarlo, e sono d'accordo. Se la deadline fosse oggi, lo confermerei, ma voglio vedere queste ultime dodici partite. Mi sembra che questo discorso valga un po' per tutti, anche per Sarri".

Di De Paul che dice?

"Ecco lui, a differenza di Paqueta, è uno di quelli solidi, di quelli da grande squadra".