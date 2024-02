POGBA, Caos doping: squalificato per quattro anni

FirenzeViola.it

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato squalificato 4 anni per doping. Accolta la richiesta della Procura antidoping. Il calciatore era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto. Partita a cui il centrocampista bianconero non aveva preso parte, restando in panchina fino al fischio finale. A quasi 31 anni (li compirà il 15 marzo), la carriera del francese sembra destinata a finire qui. Lo riporta in un lancio di questi minuti Repubblica.it.