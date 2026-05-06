Pochesci: "Per fare qualcosa di grande non si può ripartire da Vanoli, serve uno come Sarri"

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L'ex calciatore ed attuale allenatore del Valmontone Alessandro Pochesci ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni sul futuro della Fiorentina: "Se la Fiorentina vuol fare qualcosa di grande non può ripartire con Vanoli. Ci vuole un grande allenatore e quel grande allenatore è Sarri, da prendere con un anno e mezzo di ritardo.

Per me gli allenatori giusti per Firenze sono Sarri, Spalletti, un grande condottiero, un vincente che ha carisma e a cui bisogna dare il tempo per costruire. La Fiorentina è come la Roma, società che hanno una grande piazza dietro ma che sono mancate nella classe dirigente".