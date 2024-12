POBEGA, Il Bologna in estate lo ha preferito a Cataldi

FirenzeViola.it

Tuttomercatoweb ha raccontato un retroscena di mercato che riguarda Tommaso Pobega. Nel corso dell'ultima estate non era l'unico nome in ballo per completare il reparto di centrocampo del Bologna e, in particolare, ha avuto la meglio su un altro obiettivo seguito molto da vicino dal club rossoblù, Danilo Cataldi allora ancora alla Lazio e poi trasferitosi nelle ultimissime ore di mercato estivo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.

La stessa formula con cui il Bologna ha prelevato Pobega dal Milan, per quanto a cifre superiori rispetto a quelle che sarebbero servite per Cataldi, considerando che l'opzione per il definitivo acquisto dal Milan è fissata a 12 milioni di euro. Ad incidere nella valutazione operata dal Bologna anche il fortunato trascorso di Pobega con l'attuale allenatore dei felsinei Vincenzo Italiano.