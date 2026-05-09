Pisacane: "Finale caldo? I giocatori mi hanno parlato di sportellate"

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- CAGLIARI, 09 MAG - Festa salvezza saltata, per adesso, ma Fabio Pisacane promuove il Cagliari: "Abbiamo fatto bene per settanta minuti - dice il tecnico - e tirato ventitré volte, ma l'Udinese è una squadra che anche fuori casa ha raggiunto ottimi risultati. Con un po' di fortuna e precisione il risultato sarebbe potuto essere un altro. La squadra ha fatto bene: ripensando alla partita le occasioni sono state tante. Cerchiamo di vedere delle cose buone anche se il risultato non ci piace: ora non facciamo calcoli stiamo calmi e facciamo più punti possibili".

Sul finale incandescente Pisacane afferma: "Ho parlato con Alberto (Dossena, ndr) e con i compagni: mi hanno detto che non è successo nulla e che sono cose di campo. Si sono giusto un po' 'sportellati'. Credo ciecamente in Alberto come uomo".