Pisa, in arrivo dal Belgio un nuovo difensore centrale per Gilardino
Il Pisa piazza un nuovo colpo di mercato proprio mentre è in campo contro l’Udinese, aggiungendo un altro tassello dopo l’arrivo di Durosinmi. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club toscano ha infatti finalizzato nelle ultime ore l’ingaggio di un rinforzo difensivo.
Si tratta di Rosen Bozhinov, giocatore classe 2005 di nazionalità bulgara, difensore centrale adattabile anche sulla fascia sinistra, in arrivo dal Royal Antwerp. L’operazione è stata chiusa a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, con il giocatore pronto a sbarcare immediatamente in Serie A.
