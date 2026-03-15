Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

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Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "David da rifare"

La Nazione: "Rebus Kean: in campo o no? Oggi il verdetto"

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina attende Kean. Nel pomeriggio il verdetto"

la Repubblica (ed. Firenze): "Amarcord Fagioli. Ritorno a Cremona da giocatore decisivo"

Corriere Fiorentino: "Ritorno al futuro"