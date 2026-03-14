Napoli-Lecce 2-1: Conte la rimonta nella ripresa. Salentini restano a +2 sui viola
Il Napoli trema, ma non si piega contro un Lecce all'arrembaggio e a caccia dei punti per la salvezza. I salentini accarezzano l'impresa al Maradona e vanno ko nella ripresa, perdendo 2-1. La gara si apre proprio con la rete dei salentini, che la sbloccano dopo tre minuti con l'incornata di Siebert, lasciato troppo solo dalla difesa rivale. Nella ripresa Conte cambia subito, inserendo McTominay e De Bruyne e il Napoli reagisce subito e pareggia i giochi con Hojlund, imbeccato da Politano (47'), poi sfiora il vantaggio.
La rete del sorpasso arriva comunque al 67', con la conclusione al volo di Politano e il suo ritorno al gol dopo 43 gare d'astinenza. Il Lecce resta al 16° posto a quota 27 punti, a +2 sulla Fiorentina attesa dalla trasferta di Cremona lunedì.
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