Dagli inviati Pioli in panchina a Mainz? Lo stallo continua. E domani potrebbe essere protagonista in conferenza

Stefano Pioli ancora sulla panchina della Fiorentina? Dopo quanto accaduto domenica al Franchi, con la sconfitta contro il Lecce e la feroce contestazione della piazza, sembrava fantascienza, invece in queste ore rimangono delle possibilità di rivederlo a guidare i viola. Lo potrebbe fare a Mainz, nella sfida di Conference in programma giovedì.

Ci sono infatti poco più di 48 ore e lo stallo Pioli rimane, con la società che ancora non è riuscita a trovare un accordo per la separazione col tecnico emiliano. Se le cose andranno per le lunghe quindi, Pioli avrà ancora il giglio sul petto, almeno per i prossimi giorni: da protocollo Uefa, in caso di permanenza, l'allenatore sarà obbligato a presentarsi in conferenza stampa domani.