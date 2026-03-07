Piccoli verso la titolarità con il Parma: l'attaccante viola è a caccia della svolta
Domani per Piccoli sarà la diciassettesima gara da titolare stagionale, l’undicesima in Serie A, dove non parte dal primo minuto da oltre un mese, dalla sconfitta per 2-1 con il Napoli. Nel frattempo ha giocato due volte da titolare in Conference League, segnando una rete con lo Jagiellonia, e quattro volte da subentrato in campionato, senza gol. In totale, Piccoli ha realizzato 5 reti stagionali: 2 in Conference, 1 in Coppa Italia con il Como, 1 con l’Entella da Cagliari, e 2 in Serie A, contro Genoa e Bologna, che hanno portato alla Fiorentina 4 punti preziosi. A Marassi il suo gol segnò il momentaneo 2-1, poi pareggiato, mentre a Bologna il centro del 2-0, inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR, consolidò il vantaggio viola.
Ora è il momento della svolta: senza Kean, Piccoli dovrà caricarsi la Fiorentina sulle spalle in una partita alla portata. Un finale di stagione con gol e prestazioni convincenti sarebbe il miglior biglietto da visita per l’estate e il futuro. Lo riporta La Repubblica.
