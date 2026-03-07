Serie A, alle 15:00 Cagliari Como: le formazioni ufficiali del match

Redazione FV

Alle ore 15:00 è in programma il fischio d’inizio di Cagliari-Como, sfida valida per la ventottesima giornata di campionato. Queste le formazioni decise dai due allenatori.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Sulemana, Liteta, Adopo, Obert; Folorunsho, Esposito. Allenatore: Pisacane.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.