Marinozzi: "Non per storia, ma ad oggi la Fiorentina è una piccola del campionato"

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di Dazn, ha parlato del momento della Fiorentina sul suo canale YouTube Queste le sue parole: “La Fiorentina ha due partite importanti, contro Parma e Cremonese, con in mezzo l’impegno europeo in Conference. Questi impegni non sono da definirsi “sfide contro le piccole”, bensì “scontri diretti”. La comunicazione è importante, perché l’ambiente deve recepire il messaggio: la Fiorentina al momento è una piccola del nostro campionato, ovviamente non per blasone o per rosa, ma per la classifica. Bisogna concentrarsi sull’evento dello scontro diretto, per far sì che la squadra rimanga concentrata sull’obiettivo della salvezza.

Per centrarlo serve cattiveria, voglia di prendersi il risultato. Questa cosa alla Fiorentina spesso manca, anche se i viola sono migliorati sotto questo aspetto, come sottolineato anche da Vanoli. Devono capire che non possono uscire dalla sofferenza, devono rimanerci dentro e vivere la scomodità, perché sarà così ancora per diverse giornate, con la speranza per loro di uscire da questo momento e gestire meglio le qualità che hanno a disposizione".