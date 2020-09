PIATEK, Se parte Dzeko anche la Roma sul polacco

Nel caso in cui la Roma dovesse privarsi di Edin Dzeko nel corso delle prossime settimane, la pista che porta ad Arkadiusz Milik non è l'unica che viene presa in considerazione in casa giallorossa. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi starebbero pensando anche a Piatek, attualmente all'Hertha Berlino ma che non è incedibile per i tedeschi. 25 milioni di euro è la cifra per prenderlo. Ovviamente però non è detto che il bosniaco finisca alla Juve, visto che Luis Suarez ora sembra più vicino, ma non è da scartare la strada che porta all'Inter.