PETRUZZI, La Fiorentina non la vedo sopra la Roma

Fabio Petruzzi, ex difensore della Roma, è intervenuto a Rete Sport per parlare della lotta per l'Europa in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "L'Atalanta non è imbattibile a causa dei troppi infortuni e del rendimento altalenante, la Juventus pensa molto alla Champions League, mentre la Fiorentina non la vedo sopra la Roma. Se indovinano qualche risultato positivo, i giallorossi potrebbero giocarsi le loro carte per il quarto o quinto posto, io ci spero ancora. Può lottare per un posto in Champions".