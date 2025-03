Pepito Rossi, il messaggio di Pastorello: "Un'emozione incredibile"

vedi letture

La festa e le celebrazioni per l'addio al calcio giocato di Giuseppe Rossi, protagonista del Pepito-day domenica scorsa al Franchi, non si fermano. Tra i tanti messaggi condivisi in questi giorni sui social per Pepito, oggi è stato il turno dei fratelli e agenti Pastorello, Andrea e Federico, che di Rossi hanno seguito gran parte della carriera: "È stata un'emozione incredibile vederti ancora una volta su un campo di calcio - hanno scritto su Instagram - e vedere le tue lacrime di gioia giocare una partita (... e come al solito fare goal) con i tuoi ex cari compagni di squadra davanti alla tua splendida famiglia.

È stato un onore seguirti insieme ad Andrea durante tutta la tua carriera che ti ha visto, ingiustamente, soffrire più che gioire... ma sono sicuro che tutto questo ti ha reso ancora più forte come uomo!! Vi auguro il meglio dalla vita e sono sicura che le nostre strade continueranno ad incrociarsi!!!".