Interrotte le trattative Tottenham-West Ham per Solomon: la Fiorentina si può inserire
Manor Solomon resta un nome da seguire per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta The Athletic, si sono infatti interrotte le trattative tra il Tottenham e il West Ham per il trasferimento dell'esterno israeliano, con l'accordo saltato per motivi economici: il club londinese, retrocesso in Championship, non sarebbe disposto a soddisfare le richieste degli Spurs tra parte fissa e bonus.
Fiorentina alla finestra
La situazione potrebbe riaprire uno spiraglio per la Fiorentina, che continua a cercare rinforzi sulle corsie offensive. Solomon resta un profilo molto apprezzato da Fabio Paratici, anche se al momento la richiesta del Tottenham è considerata troppo elevata. I viola potrebbero tornare alla carica nelle ultime settimane di mercato, facendo leva anche sulla volontà del giocatore, che potrebbe rivelarsi decisiva per la buona riuscita dell'operazione.
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