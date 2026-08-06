Interrotte le trattative Tottenham-West Ham per Solomon: la Fiorentina si può inserire

Interrotte le trattative Tottenham-West Ham per Solomon: la Fiorentina si può inserireFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 22:39Primo Piano
di Redazione FV
L'affare tra Tottenham e West Ham per Manor Solomon ha subito una brusca frenata. La Fiorentina resta interessata all'israeliano

Manor Solomon resta un nome da seguire per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta The Athletic, si sono infatti interrotte le trattative tra il Tottenham e il West Ham per il trasferimento dell'esterno israeliano, con l'accordo saltato per motivi economici: il club londinese, retrocesso in Championship, non sarebbe disposto a soddisfare le richieste degli Spurs tra parte fissa e bonus.

Fiorentina alla finestra

La situazione potrebbe riaprire uno spiraglio per la Fiorentina, che continua a cercare rinforzi sulle corsie offensive. Solomon resta un profilo molto apprezzato da Fabio Paratici, anche se al momento la richiesta del Tottenham è considerata troppo elevata. I viola potrebbero tornare alla carica nelle ultime settimane di mercato, facendo leva anche sulla volontà del giocatore, che potrebbe rivelarsi decisiva per la buona riuscita dell'operazione.