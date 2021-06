PECCI, Antognoni-Rino, scelte ACF da dilettanti

L'ex centrocampista viola Eraldo Pecci ha parlato dei principali temi d'attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "La questione Antognoni? Se uno si aspetta che Giancarlo entri in una stanza e decida cosa fare ha sbagliato persona: non puoi litigare con lui, tutti sappiamo chi è e quali sono le sue capacità. Lui deve fare le cose che sa fare, come il club manager che ha sempre ricoperto. Mi pare che la società attuale stia affrontando con un certo dilettantismo alcune questioni: oltre al caso Antognoni, penso che anche la storia Mendes-Gattuso sia un bel precedente. Per adesso Commisso e i suoi dirigenti ha speso tanto ma ha imparato poco. Se la Fiorentina e Gattuso avevano già chiari i programmi di crescita e poi alcuni giocatori non potevano arrivare, per superare questi ostacoli bastava comprare giocatori più forti. Italiano alla Fiorentina? Nessun allenatore fa gol... ma a Firenze serve un tecnico che sia più di un tecnico, perché questa società ha poche conscenze: servono i consigli dell'allenatore perché non ha certezze".