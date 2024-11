PARISI, Oggi 24 anni. Gli auguri social della Fiorentina

FirenzeViola.it

Oggi Fabiano Parisi compie 24 anni. Nato a Solofra, piccolo comune della provincia di Avellino, il 9 novembre 2000, il terzino sinistro campano, dopo essere stato per tre stagioni (dal 2020 al 2023) ad Empoli, nell'estate dello scorso anno è arrivato alla Fiorentina. In viola per lui 42 presenze totali e un gol, realizzato nella trasferta di Lecce lo scorso 20 ottobre. Per i suoi 24 anni il club viola ha deciso di augurargli buon compleanno via social. Di seguito il post Instagram del club gigliato: