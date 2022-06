PALMERI, Cavani in A fa 20 gol: Viola, adesso che fai?

Continua la caccia ad una punta da parte della Fiorentina. I piani del club viola sono chiari: valorizzare Cabral affiancandogli una punta esperta, capace di aiutarlo nella sua crescita e magari far valere il suo tasso tecnico anche in campo europeo. In attesa di conoscere il futuro di Piatek, il nome di Edinson Cavani aleggia sempre sullo sfondo tanto che, sull'argomento, si è espresso anche il noto giornalista di Sportitalia e corrispondente in Italia per CNN ed Al Jazeera Tancredi Palmeri: "Secondo me uno come Cavani ti mette ancora 20 gol a stagione in Serie A. Mi domando perché la Fiorentina non vi si butti a pesce" ha scritto pochi minuti fa su Twitter.

Secondo me uno come Cavani ti mette ancora 20 gol a stagione in Serie A.

Mi domando perché la Fiorentina non vi si butti a pesce — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 2, 2022