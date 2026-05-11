Palladino via dall'Atalanta a fine stagione? TMW: "Divorzio in vista"

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Dopo le parole di Raffaele Palladino che hanno fatto capire la voglia dell'ex allenatore della Fiorentina di restare all'Atalanta, TMW scrive che la Dea non ha comunque intenzione di proseguire con il tecnico reduce dalla bella vittoria a San Siro contro il Milan. La ricostruzione nerazzurra dovrebbe avvenire con un nuovo allenatore. Palladino ha infatti svolto un buon lavoro, ma non ha mai davvero riportato l'Atalanta in lotta per le prime sei posizioni.

Non proprio la svolta che si aspettava la proprietà con Luca Percassi che ieri, diplomaticamente, ha rimandato tutto a fine stagione. Per Palladino un anno dopo aver salutato la Fiorentina un nuovo divorzio è ormai alle porte: stavolta non sarà lui a prendere la decisione, ma cambiando l'ordine degli addendi non dovrebbe cambiare il risultato finale.