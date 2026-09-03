Il Palermo ne fa cinque al Mantova e vola agli ottavi di C. Italia: al Barbera è 5-2

Il Palermo ne fa cinque al Mantova e vola agli ottavi di C. Italia: al Barbera è 5-2FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Il Palermo batte il Mantova per 5-2 e vola agli ottavi di Coppa Italia dove lo aspetta il Bologna. Strefezza al 9' sblocca la gara, Gliozzi pareggia ma il gol viene annullato per fuorigioco e il Mantova dal possibile pari subisce il raddoppio del palermo nel recupero di primo tempo, con Palumbo su rigore. In avvio di ripresa il Mantova rimonta in tre minuti con Ruocco al 52' e Kouda al 55'. I cambi sono decisivi con Pohjanpalo che sigla il nuovo sorpasso rosanero al 70' e dopo il poker di Johnsen all'89', nel recupero fa anche doppietta.