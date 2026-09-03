Bucchioni a Tmw Radio: "A Grosso serve tempo e la società deve proteggerlo"

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L'editorialista di Tuttomercatoweb Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Tmw Radio per parlare dell'attualità post mercato. Sulla Fiorentina chiede pazienza per il tecnico Grosso già finito nel vortice delle critiche:

"Paratici credo sappia cosa ha fatto, che serve dare tempo a un tecnico nuovo. E' chiaro che serve vedere qualcosa crescere, ma mettere insieme 11 giocatori nuovi subito non è semplice, servono tre mesi di tempo, è una squadra di giovani. Grosso si è incartato in queste prime due partite, ma la società lo ha messo nelle condizioni di fare così, con Kean venduto e senza esterni. Se non gli dai esterni e intasi il centrocampo...ora è un cantiere aperto. Misuriamo la società ora, non l'allenatore. Sicuramente pagherà il salto Grosso, ma ora va protetto dalla società".