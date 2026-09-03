Coppa Italia, alle 21 c'è anche Cagliari-Verona: le formazioni ufficiali del match

Coppa Italia, alle 21 c'è anche Cagliari-Verona: le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra il Cagliari di Fabio Pisacane e l’Hellas Verona di Marco Baroni, match valido per i 16^ di finale di Coppa Italia in programma questa sera alle 21 all'Unipol Domus di Cagliari. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Rodriguez, Kofler, Aurelio; Ciervo, Liteta, Winks, Felici, Fazzini; Fadera, Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane

H. VERONA (4-2-3-1): Perilli; Bradaric, Korac, Slotsager, Zappa; Kastanos, Bernede; Cerbone, Harroui, Livramento; Mulattieri. Allenatore: Marco Baroni.