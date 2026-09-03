Coppa Italia, alle 21 c'è anche Cagliari-Verona: le formazioni ufficiali del match
FirenzeViola.it
Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra il Cagliari di Fabio Pisacane e l’Hellas Verona di Marco Baroni, match valido per i 16^ di finale di Coppa Italia in programma questa sera alle 21 all'Unipol Domus di Cagliari. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:
CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Rodriguez, Kofler, Aurelio; Ciervo, Liteta, Winks, Felici, Fazzini; Fadera, Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane
H. VERONA (4-2-3-1): Perilli; Bradaric, Korac, Slotsager, Zappa; Kastanos, Bernede; Cerbone, Harroui, Livramento; Mulattieri. Allenatore: Marco Baroni.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com