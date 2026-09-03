Coppa Italia, alle 18 fischio d'inizio per Palermo-Mantova

Coppa Italia, alle 18 fischio d'inizio per Palermo-MantovaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

Alle 18 riprendono i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In campo Palermo-Mantova che si sfideranno per regalarsi la sfida degli ottavi con il Bologna. Queste le formazioni scelte dai due allenatori:

Palermo (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Gomes, Estevez; Strefezza, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni. All: Inzaghi
A disposizione: Perin, Nespola, Augello, Segre, Ranocchia, Bani, Johnsen, Pohjanpalo, Hernani, Pierozzi, Peda, Ceccaroni.

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Cella, Del Lungo; Benaissa, Trimboli, Ignacchiti, Cajazzo; Chinetti, Ilie; Gliozzi. All: Modesto
A disposizione: Gemello, Gasparini, Tomasevic, Longonda, Wieser, Keita, Ruocco, Paoletti, Marai, Silva, Kospo, Kouda, Vlahovic.