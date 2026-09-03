Coppa Italia, alle 18 fischio d'inizio per Palermo-Mantova
FirenzeViola.it
Alle 18 riprendono i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In campo Palermo-Mantova che si sfideranno per regalarsi la sfida degli ottavi con il Bologna. Queste le formazioni scelte dai due allenatori:
Palermo (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Gomes, Estevez; Strefezza, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni. All: Inzaghi
A disposizione: Perin, Nespola, Augello, Segre, Ranocchia, Bani, Johnsen, Pohjanpalo, Hernani, Pierozzi, Peda, Ceccaroni.
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Cella, Del Lungo; Benaissa, Trimboli, Ignacchiti, Cajazzo; Chinetti, Ilie; Gliozzi. All: Modesto
A disposizione: Gemello, Gasparini, Tomasevic, Longonda, Wieser, Keita, Ruocco, Paoletti, Marai, Silva, Kospo, Kouda, Vlahovic.
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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