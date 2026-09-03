Bologna, tegola per Tedesco: Orsolini out fino alla sosta
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Tegola per il tecnico del Bologna Domenico Tedesco che dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini per almeno tre settimane. L'attaccante si è infortunato lunedì scorso durante la gara con l'Atalanta, quando al 60' è dovuto uscire dal campo, e dovrà saltare Sassuolo, Napoli e Torino per poi rientrare dopo la sosta per le Nazionali. Questo infatti l'esito degli esami strumentali come riportato anche dal club rossoblù stesso:
"In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane”.
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