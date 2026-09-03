“Fiorentina-Un Secolo Viola”, l’8 settembre la presentazione all’Odeon
FirenzeViola.it
ACF Fiorentina e Giunti presenteranno martedì 8 settembre il libro “Fiorentina - Un Secolo Viola”, opera dedicata ai cento anni di storia del club gigliato. L’appuntamento è fissato alle ore 12 alla libreria Odeon di Piazza Strozzi, nel cuore di Firenze. L’incontro sarà aperto al pubblico fino all’esaurimento dei posti disponibili. A comunicarlo è stata la società viola con una nota sul suo sito ufficiale.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com