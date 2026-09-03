“Fiorentina-Un Secolo Viola”, l’8 settembre la presentazione all’Odeon

“Fiorentina-Un Secolo Viola”, l’8 settembre la presentazione all’OdeonFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:48News
di Redazione FV

ACF Fiorentina e Giunti presenteranno martedì 8 settembre il libro “Fiorentina - Un Secolo Viola”, opera dedicata ai cento anni di storia del club gigliato. L’appuntamento è fissato alle ore 12 alla libreria Odeon di Piazza Strozzi, nel cuore di Firenze. L’incontro sarà aperto al pubblico fino all’esaurimento dei posti disponibili. A comunicarlo è stata la società viola con una nota sul suo sito ufficiale.