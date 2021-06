PADALINO, Gattuso può aprire un ciclo. Ribery...

Pasquale Padalino, difensore della Fiorentina degli anni Novanta e ora allenatore ha buone sensazioni sui viola. Queste le sue parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com: "Secondo me con Gattuso può esserci l'inizio per una vita nuova a Firenze, come impostazione e modo di far calcio, diverso da Iachini e Prandelli. Quello con Gattuso può essere un buon connubio perchè Rino gioca a calcio: non è di quelli che prediligono un assetto spregiudicato ma sa essere molto equilibrato. Si può aprire un ciclo ma bisogna accontentarlo nelle necessità, per sviluppare il suo 4-3-3 o 4-2-3-1 e trovare interpreti giusti".

Quanto cambierà la Fiorentina rispetto al recente passato?

"La Fiorentina aveva un'impostazione ben precisa, quella di andare sotto la linea della palla e aspettare nella metà campo per rubare il pallone e ripartire in spazi stretti. Credo che qualcuno possa restare e rendersi anche molto utile però Gattuso ha bisogna di elementi che sappiano palleggiare e trovare lo spazio giusto per colpire. Io sono anche per un cambiamento, ci sono giocatori a Firenze ormai da 3-4 anni e c'è bisogno probabilmente stimoli nuovi. La società stessa ha la necessità di trovare giocatori con il desiderio di farsi apprezzare".

Con Ribery cosa farebbe? Lo terrebbe?

"E' un giocatore che ha sempre lo spunto e può trovare la giocata. Se decide di restare con una gestione oculata e personalizzata, lo terrei vista l'esperienza e la qualità lo terrei. Poi è chiaro che sono cose che dipendono dal tecnico e dal calciatore se può e se vuole accettare un part-time".

Questione portiere: Gattuso ne vorrebbe uno molto abile anche con i piedi. E Dragowski da questo punto di vista non parrebbe il top...

"Io credo che si possa migliorare. Gli allenamenti ti possono dare dei risultati anche se l'aspetto mentale è molto importante. Bisogna vedere cioè se lui accetta questa nuova richiesta. Per me un portiere deve saper parare. Certo trovarne uno che sa gestire anche la palla nei momenti difficili è una soluzione che piace pure a me ma occorre fare i conti con le possibilità a disposizione".