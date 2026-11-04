Oulai candidato come giovane calciatore africano dell'anno: la lista completa

Oulai candidato come giovane calciatore africano dell'anno: la lista completaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:15News
di Redazione FV

La CAF, federazione calcistica delle Nazioni africane, ha diramato la lista dei nominati al premio di miglior giovane africano dell'anno e tra i giocatori candidati c'è anche Christ Inao Oulai, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale della Costa d'Avorio. Un grande riconoscimento per il classe 2006 viola, tra i protagonisti dell'ultimo Mondiale vinto dalla Spagna. 

Insieme al centrocampista della Fiorentina sono stati candidanti anche Ibrahim Maza (Algeria, 2005); Christian Kofane (Camerun, 2006); Yan Diomandé (Costa d'Avorio, 2006); Hamza Abdelkarim (Egitto, 2008); Caleb Yirenkyi (Ghana, 2006); Ismael Kamissoko (Mali, 2009); Abdellah Ouazane (Marocco, 2009); Ayyoub Bouaddi (Marocco, 2007); Ibrahim Mbaye (Senegal, 2008). 