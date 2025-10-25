Ottava giornata di serie A, alle 15 Parma-Como e Udinese-Lecce: le formazioni
Dopo il 2-2 del Milan all'ultimo tuffo in casa con il Pisa di Gilardino, l'ottava giornata prosegue questo sabato con quattro gare. Il via alle 15 con due sfide: Parma-Como e Udinese-Lecce. Ecco le formazioni ufficiali:
Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez; Cutrone, Bernabè, Ordonez; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
Como (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret, Perrone, Alberto Moreno; Paz; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaić.
A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Miller, Modesto. All. Runjaic
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Banda, Kouassi, Camarda, Coulibaly, Pierret, Kaba, Maleh.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati