OSVALDO, Trova l'amore a Firenze: nuova fiamma "viola"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex giocatore della Fiorentina Pablo Daniel Osvaldo sembra aver trovato un nuovo amore proprio a Firenze. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, ma anche diversi media argentini, l'ex calciatore starebbe frequentando la presentatrice viola e calciatrice toscana Elena Mannucci. "Dopo un periodo no tra alcol e una cattiva gestione del denaro - si legge sulla rivista - Osvaldo ha deciso di ripartire con un nuovo amore che, in questo periodo, sarebbe al centro della sua vita.

Osvaldo avrebbe una relazione con Elena Mannucci, volto del club Fiorentina, nonché bellezza che manda in tilt i tifosi dei Viola a ogni collegamento". Questo spiegherebbe anche il periodo prolungato della permanenza dell'argentino nel capoluogo toscano, dopo un periodo non facile per lui, dallo sfogo sui social, nel quale dichiarava di essere affetto da depressione e di voler fare di tutto per tirarsene fuori.