OSIMHEN, Verso il Galatasaray in prestito secco: i dettagli

Si avvicina a grandi passi il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti dato il via libera all'operazione, alle condizioni proposte dal club turco: prestito secco, ingaggio a carico del Gala. In particolare, Osimhen si trasferirebbe a Istanbul a titolo temporaneo, senza diritto di riscatto o alcun tipo di opzione. L'ingaggio del centravanti nigeriano - circa 11 milioni di euro netti, in base all'ultimo rinnovo di contratto con gli azzurri - sarebbe interamente coperto dalla società turca.

Sempre secondo Sky Sport, anche il giocatore avrebbe dato il suo ok all'operazione ,che a questo punto potrebbe andare in porto in tempi brevi. Il mercato in Turchia chiude il 13 agosto, a Istanbul il nigeriano ritroverebbe - fra gli altri - un ex azzurro come Dries Mertens, del quale è stato compagno di squadra al Napoli dal 2020 al 2022. Victor farebbe coppia in attacco con Mauro Icardi, altra vecchia conoscenza della Serie A.