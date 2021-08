ORSOLINI, Nome caldo per i viola: club in trattativa

Novità di mercato in entrata per la Fiorentina: come riporta l'esperto Niccolò Ceccarini, Riccardo Orsolini continua ad essere un nome molto caldo per la società viola: il Bologna sarebbe in oltre già in trattativa con il club di Commisso. Novità sono attese nelle prossime ore.

