ORSATO, Mi piace insegnare: voglio dare qualcosa all'Italia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Orsato, ex arbitro ritiratosi dopo aver diretto Atalanta-Fiorentina dello scorso 2 giugno (e poi aver fatto l'Europeo), ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Dico subito: non voglio designare né fare il presidente, voglio insegnare". Di proposte ne sono già arrivate e non poche: "Svariate, anche dall'estero. Quella dalla Russia è diventata quasi un caso... Alla fine ho declinato e il motivo è molto semplice, voglio per prima cosa dare qualcosa all'Italia. Io ci sono".

Quindi rivela la proposta fattagli dal designatore degli arbitri Rocchi, quella di arbitrare per un altro anno: "È vero, ma ho declinato subito, avrei tolto partite ai miei colleghi. Specie ai giovani e non si fa. Ho vissuto momenti fantastici, non dimentico il tributo finale di Atalanta-Fiorentina. Non potevo tornare, l'avevo promesso a mia mamma che se n'è andata poco tempo fa. Era stata lei la molla per farmi continuare dopo il Mondiale in Qatar, già lì avevo l'intenzione di salutare".