ORLANDO, La Fiorentina è la favorita in Conference

© foto di Federico De Luca

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando. Ecco le sue parole:

Che ne pensa dei sorteggi Champions? "Io sono per il metodo tennis con le teste di serie".

Come vede Milan-Napoli? "Sarebbe stato drammatico il derby comunque, col Napoli però oggi non c'è partita. Comunque alla fine anche il Milan, vedendo le altre, è contento di aver beccato il Napoli. Così come all'Inter, perché il Benfica è una bella squadra ma battibile, le altre erano ingiocabili. Chi ha più da perdere adesso è il Napoli e non il Milan, perché parte come favorito e ha tutte le pressioni del mondo. A patto che il Milan torni a giocare col suo modulo, con Leao che deve tornare micidiale sulla fascia. Spero torni presto Piol ial 4-2-3-1".

EL, Juve contro lo Sporting e la Roma contro il Feyenoord: "La Juventus, che sta bene, che mi sembra evidente, ha reagito alla penalizzazione e ha ritrovato la forma giusta. Lo Sporting non è semplice, ha messo sotto l'Arsenal e sono veramente tosti. Ma ritengo la Juve favorita per la Coppa. Per quanto riguarda la Roma, il Feyenoord è solido ma ha qualcosa di più la Roma. Un accenno alla Conference, la Fiorentina può arrivare fino in fondo. Gioca da un mese un grande calcio, segna tanto e ha trovato Cabral come punta affidabile".