Orgoglio&identità: le giovanili viola impegnate nelle Fasi Finali Nazionali

Orgoglio&identità: le giovanili viola impegnate nelle Fasi Finali NazionaliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:26News
di Redazione FV

Un nuovo episodio che mette in evidenza l’orgoglio e il senso di appartenenza in casa Fiorentina - all'interno della rubrica "Orgoglio&identià" - vede protagonista tutte le squadre del settore giovanile della Fiorentina. Le squadre del vivaio viola sono infatti entrate nella fasi finali della loro stagione. Dalla Primavera all’Under-15: a che punto sono i campionati e quando si svolgeranno le finali scudetto? Intanto, da tempo, è già nota una prestigiosa conferma: dal 24 al 28 maggio il Rocco B.

Commisso Viola Park sarà di nuovo il palcoscenico delle Fase Finale del campionato Primavera “Trofeo Giacinto Facchetti” 2025/26. Ecco la clip realizzata da Matteo Dovellini:

Orgoglio & Identità: le giovanili viola impegnate nelle Fasi Finali Nazionali