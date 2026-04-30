Orgoglio&identità: le giovanili viola impegnate nelle Fasi Finali Nazionali
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Un nuovo episodio che mette in evidenza l’orgoglio e il senso di appartenenza in casa Fiorentina - all'interno della rubrica "Orgoglio&identià" - vede protagonista tutte le squadre del settore giovanile della Fiorentina. Le squadre del vivaio viola sono infatti entrate nella fasi finali della loro stagione. Dalla Primavera all’Under-15: a che punto sono i campionati e quando si svolgeranno le finali scudetto? Intanto, da tempo, è già nota una prestigiosa conferma: dal 24 al 28 maggio il Rocco B.
Commisso Viola Park sarà di nuovo il palcoscenico delle Fase Finale del campionato Primavera “Trofeo Giacinto Facchetti” 2025/26. Ecco la clip realizzata da Matteo Dovellini:
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