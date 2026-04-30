FIFA, la CAF sostiene Infantino verso il quarto mandato da presidente
FirenzeViola.it
Si va verso la rielezione di Gianni Infantino al ruolo di presidente della FIFA nel 2027. L'attuale numero uno, in carica dal 2016, si prepara a candidarsi per un quarto mandato e può già contare su un sostegno pesantissimo: quello della Confederazione africana. Durante il Congresso di Vancouver, le 54 federazioni affiliate alla CAF hanno annunciato una decisione unanime: appoggeranno la rielezione del dirigente italo-svizzero. "Le associazioni membri della CAF hanno deciso all’unanimità di sostenere la rielezione di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA per il periodo 2027-2031", questo quanto si legge nel comunicato ufficiale.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Kean e gli altri, tutti sotto esame. C'è un intero reparto da valutare in vista del prossimo mercato
Copertina
FirenzeViolaUna Fiorentina più internazionale? Ecco i nomi degli allenatori esteri attualmente svincolati
Lorenzo Di BenedettoKean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
Mario TeneraniCome in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com