FIFA, la CAF sostiene Infantino verso il quarto mandato da presidente

FIFA, la CAF sostiene Infantino verso il quarto mandato da presidenteFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:49News
di Redazione FV

Si va verso la rielezione di Gianni Infantino al ruolo di presidente della FIFA nel 2027. L'attuale numero uno, in carica dal 2016, si prepara a candidarsi per un quarto mandato e può già contare su un sostegno pesantissimo: quello della Confederazione africana. Durante il Congresso di Vancouver, le 54 federazioni affiliate alla CAF hanno annunciato una decisione unanime: appoggeranno la rielezione del dirigente italo-svizzero. "Le associazioni membri della CAF hanno deciso all’unanimità di sostenere la rielezione di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA per il periodo 2027-2031", questo quanto si legge nel comunicato ufficiale.