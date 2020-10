OLÉ, Quarta in viola: i dettagli e la promessa

"Credo che dovrei andare". È questa la frase che Lucas Martinez Quarta ha rivolto alla sua cerchia stretta di amici, riporta la testata argentina Olé. Disse una cosa simile già nel 2016, quando però gli fu risposto: "Aspetta sei mesi e poi vedi". Martinez Quarta ha vissuto tanti alti e bassi, tra la frattura del perone, la conquista del titolo con la maglia che ama e la squalifica per doping che ha dovuto scontare. Per poi sollevare la Libertadores al Bernabeu e prendersi la Nazionale argentina: oggi, riporta sempre Olé, lascia il River dopo sei titoli, e con la promessa che tornerà. Dopo le visite mediche in Argentina è stato sbloccato un trasferimento che lascerà 15.500.000 di dollari lordi, poco più di 13.200.000 di euro (dovrà essere detratto, oltre alle tasse, il 15% che spetta a Kimberley), che verrà addebitato in due tranche con durata massima di un anno: la prima, a somma fissa, e la seconda in variabili. È il trasferimento più costoso di questo mercato argentino. El Chino viaggerà da solo (la sua famiglia lo farà più tardi) a Firenze dopo le date delle qualificazioni .