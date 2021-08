OBIETTIVI, Su Torreira adesso c’è la Lazio di Sarri

Via Escalante dentro Torreira. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è questo il piano della Lazio per il centrocampo. L'argentino piace da tempo al Marsiglia e non appena l'affare andrà in porto, Tare si fionderà su Lucas Torreira: l'ex Samp, che piace molto a Sarri, può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un’occasione per dotarsi in regìa di un’alternativa credibile a Leiva e prepararne la successione. Il brasiliano, 34 anni e scadenza 2022, si prepara ad affrontare l’ultima stagione con la Lazio.