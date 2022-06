OBIETTIVI, Per Pinamonti sono giorni di riflessione

L'Inter cercherà di piazzare Andrea Pinamonti, che ha molto mercato sia in Serie A che all'estero. Secondo quanto riporta FcInterNews l'attaccante è attualmente in vacanza a Formentera, e dopo essersi fatto avanti concretamente il Monza e aver ricevuto l'interesse da parte di Fiorentina e Torino, il giocatore ha deciso di prendersi qualche giorno per pensare meglio al suo futuro, dato che questa decisione potrebbe risultare molto importante per la sua carriera soprattutto perché non avrà più il paracadute del prestito sulle spalle. Non manca anche l'interesse estero da parte di Ajax e Borussia Dortmund.