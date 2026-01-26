Dagli inviati
Messa in suffragio di Commisso: al Duomo arrivano Ferrari, Catherine e Joseph
Firenze, questo pomeriggio, si ferma per commemorare un'ultima volta Rocco Commisso. Il compianto presidente della Fiorentina, dopo i funerali negli States della settimana scorsa, verrà ricordato presso il il Duomo - Cattedrale di Santa Maria del Fiore - con una messa in suffragio in programma dalle ore 18. Alla funzione parteciperà tutta la società viola, a partire dai suoi vertici: in questi minuti, infatti, hanno fatto il loro arrivo il dg Alessandro Ferrari, la vedova di Commisso, Catherine, e il loro figlio Joseph. Qua sotto l'immagine:
Forte inserimento del Parma su Nicolussi Caviglia: trattativa avviata con viola e Venezia
Serve Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell'esame domani col Como
Serve Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell'esame domani col Como
Una batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
