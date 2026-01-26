Dagli inviati

Messa in suffragio di Commisso: al Duomo arrivano Ferrari, Catherine e Joseph

Oggi alle 16:55Primo Piano
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati - Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato

Firenze, questo pomeriggio, si ferma per commemorare un'ultima volta Rocco Commisso. Il compianto presidente della Fiorentina, dopo i funerali negli States della settimana scorsa, verrà ricordato presso il il Duomo - Cattedrale di Santa Maria del Fiore - con una messa in suffragio in programma dalle ore 18. Alla funzione parteciperà tutta la società viola, a partire dai suoi vertici: in questi minuti, infatti, hanno fatto il loro arrivo il dg Alessandro Ferrari, la vedova di Commisso, Catherine, e il loro figlio Joseph. Qua sotto l'immagine: