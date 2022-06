OBIETTIVI, Mandragora torna alla Juve. Torino...

Rolando Mandragora è tornato al momento un giocatore della Juventus a tutti gli effetti. Il Torino, infatti, non ha esercitato il diritto di riscatto in suo favore (fissato a 14 milioni di euro) nei tempi prestabiliti e il centrocampista classe '97 è così tornato a far parte della rosa bianconera. Non è da escludere in toto neanche una sua permanenza vista l'attuale composizione della mediana di Allegri, che starebbe pensando ad un suo eventuale inserimento. Né che la trattativa nelle prossime settimane coi granata possa riaprirsi su basi economiche diverse: per ora, però, l'accordo tra le due società non c'è.