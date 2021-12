OBIETTIVI, Il Dortmund fa sul serio per Darwin Nunez

Il Borussia Dortmund starebbe facendo sul serio per portare in Germania Darwin Nunez, attaccante del Benfica al centro di numerose voci di mercato. Il classe '99, che piace anche alla Fiorentina in Italia, è considerato dal club tedesco il giusto erede di Haaland al centro dell'attacco. Secondo quanto raccolto da Record l'agente del giocatore Edgardo Lasalvia ha incontrato nei giorni scorsi, oltre che anche il dt viola Burdisso, anche il capo scout dei gialloneri Markus Pilawa e questo farebbe pensare a dei contatti avviati fra le parti in vista della prossima finestra di mercato estiva.