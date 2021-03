OBIETTIVI, Anche il Milan sulle tracce di Orsolini

In vista della prossima stagione il Milan sta osservando con attenzione il mercato degli esterni offensivi e dopo aver accantonato l'idea Thauvin, continua a seguire Riccardo Orsolini del Bologna per il quale servirebbero non meno di 20 milioni di euro. Un'alternativa viene rappresentata da Jonathan Ikoné del Lille, che però costerebbe un po' di più rispetto all'italiano. Infine, sempre in Francia, piace Armand Laurienté, esterno classe '98 del Lorient. A riportarlo è Tuttosport.