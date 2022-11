NZOLA, Ci prova il Torino, offerto un triennale

Il Torino cerca l'accelerata per M’Bala Nzola. L’attaccante dello Spezia e obiettivo di mercato della Fiorentina per diverse sessioni non vorrebbe rinnovare con i liguri e avrebbe attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui oltre i granata anche il Torino. Cairo sarebbe pronto ad offrire al giocatore un triennale con ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale. A riportarlo è Tuttosport